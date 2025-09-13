В Шымкенте пожар разгорелся на крыше двухэтажной мечети

Фото: пресс-служба МЧС РК

13 сентября на пульт "112" Шымкента поступил звонок о том, что виден дым с крыши двухэтажной мечети, расположенной по ул. К. Адилбекова в районе Туран, сообщает Zakon.kz.

Оперативные службы ДЧС города оперативно сработали на месте, вскрыв деревянные конструкции крыши и потушив очаг возгорания. Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, во время пожара никто не пострадал. Спасатели призвали горожан помнить о строгой необходимости соблюдения пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул и взорвался в Шымкенте, в результате чего пострадал человек.

