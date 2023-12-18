Спасатели помогли собаке в мороз выбраться из воды в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В районе пересечения улиц Новаторов и Кабанбай Батыра, собака упала на парапет, который был в воде. На помощь замерзающему и попавшему в экстренную ситуацию животному прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО, сообщает Zakon.kz.

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