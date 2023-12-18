Спасатели помогли собаке в мороз выбраться из воды в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В районе пересечения улиц Новаторов и Кабанбай Батыра, собака упала на парапет, который был в воде. На помощь замерзающему и попавшему в экстренную ситуацию животному прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО, сообщает Zakon.kz.
Добравшись на лодке до бетонной плиты, где их ожидала испуганная собака, спасатели обнаружили, что ее хвост буквально примерз к плите.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
"Как только им удалось отогреть бедолагу, то сразу же доставили четвероногого на сушу. В регионе стоит мороз, на градуснике -20, во время всей спасательной операции сотрудники службы ЧС бережно и с заботой отнеслись к "мохнатому пострадавшему" и искренне переживая, боролись за его благополучие". Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее, в апреле, в Павлодаре спасатели помогли тонущей косуле.
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