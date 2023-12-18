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Пожарные вынесли 8-летнего мальчика с балкона горящей квартиры в Павлодаре

Пожарные вынесли 8-летнего мальчика с балкона горящей квартиры в Павлодаре Фото: ДЧС Павлодарской области
18 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре в в трехэтажном доме по улице Ермака в Павлодаре. На третьем этаже горела квартира. В момент происшествия в квартире находился 8-летний мальчик. Ребенок получил отравление угарным газом, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Павлодарской области, ребенок находился под присмотром бабушки. Пожар разгорелся, когда она вышла в магазин. Огонь охватил домашние вещи и мебель на площади 10 квадратных метров.

"Сотрудники ГДЗС установили автолестницу и через балкон спасли мальчика. Ребенок был осмотрен работниками ЦМК, ему диагностировали легкое отравление продуктами горения, в госпитализации он не нуждается", — рассказали в ДЧС.

В тушении пожара участвовали шесть единиц техники и 21 сотрудник. Горение удалось ликвидировать в 15.58.

Ранее мы рассказывали, как в Костанайской области под лед реки Шортанды провалились люди. Полицейским удалось спасти мужчин. Подробнее о спасательной операции читайте здесь. 

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