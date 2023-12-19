Обрушение ДК в Шымкенте: погибший был студентом-медиком

18-летний молодой человек, погибший при обрушении дворца культуры "Фосфорник", оказался студентом второго курса медицинского колледжа, сообщает Zakon.kz.

Тело молодого человека извлекли из-под завалов спасатели спустя несколько часов после обрушения. Как пишет Otyrar, погибший учился на втором курсе медколледжа, а в ДК пришел с двумя сокурсниками, 16 и 18 лет. Они успели выбежать из здания до трагедии.

Обрушение части здания дворца культуры "Фосфорник" произошло в восемь вечера 18 декабря. Тело погибшего молодого человека нашли в 22:30 под завалами на глубине полуметра.