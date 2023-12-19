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Аким Шымкента высказался о трагедии во дворце "Фосфорник"

Аким Шымкента высказался о трагедии во дворце "Фосфорник" Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков высказался о трагедии, которая произошла во дворце культуры "Фосфорник", где из-за обрушения части здания погиб студент, сообщает Zakon.kz.

По его словам, несколько ребят-студентов проникли во дворец культуры "Фосфорник".

"По предварительной информации, один из парней поднялся на второй этаж, где и произошло обрушение внутренней конструкции. При помощи спецтехники и силами спасателей из-под завалов было извлечено тело молодого человека. Приношу соболезнования семье погибшего", – написал Габит Сыздыкбеков в Instagram 19 декабря 2023 года.

Градоначальник отметил, что до происшествия вокруг здания были затянуты предупреждающие ленты и рядом дежурил полицейский патруль.

"Все эти меры были предприняты с единственной целью – предотвратить беду. Сейчас по периметру дворца выставлены посты из экипажей полиции".Габит Сыздыкбеков

В связи с произошедшей трагедией, аким обратился к жителям Шымкента.

"Призываю родителей правильно доносить детям об опасности посещения пустующих объектов, а также объектов, находящихся на стадии строительства, реконструкции", – добавил Габит Сыздыкбеков.

18 декабря 2023 года вечером в Шымкенте во дворце культуры "Фосфорник" произошло ЧП – обрушилась кровля, в результате чего погиб 18-летний парень. Тело молодого человека нашли в 22:30 под завалами на глубине полуметра. Погибший учился на втором курсе медколледжа, а в ДК пришел с двумя сокурсниками (16 и 18 лет), которые успели выбежать из здания до трагедии.

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Что известно о пивном короле Тулешове

15 ноября стало известно, что в Шымкенте дворец культуры "Фосфорник", который пустует последние несколько лет, передали в коммунальную собственность. Здание находилось в частной собственности ТОО "Дархан групп", бывшим владельцем был известный бизнесмен Тохтар Тулешов, которого задержали в 2016 году. В КНБ сообщили, что он вынашивал планы по насильственному свержению власти в Казахстане. В ноябре того же года года его приговорили к 21 году лишения свободы.

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В январе 2023 года конфискованное имущество Тохтара Тулешова выставили на торги. После этого дворец культуры "Фосфорник" начали разбирать на части – сняли сиденья в зрительном зале, унесли огромную сцену, срезали даже металлические балки под потолком. Наказание за вандализм никто так и не понес. Местные СМИ писали, что в ДК стали обитать наркоманы и бездомные, а огромная территория прилегающего парка заросла кустами и деревьями.

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Габит Сыздыкбеков Шымкент
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