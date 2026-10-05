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Происшествия

Жестокое убийство средь бела дня потрясло жителей Тараза

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 04:05 Фото: pxhere
В центре Тараза убили 24-летнего парня. По словам свидетелей, его ударили в грудь ножом, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, трагедия произошла прямо во дворе многоэтажного дома. По словам многочисленных свидетелей, группа неизвестных набросилась на парня. Все случилось за считанные секунды, после чего нападавшие сбежали, а он остался лежать на земле.

Очевидцы пытались оказать первую помощь, но рана от удара ножом оказалась несовместима с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

"Сотрудниками полиции подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области Байжан Байгелди.

Другая трагедия произошла в Усть-Каменогорске. Там посетитель кафе смертельно травмировал 40-летнего мужчину, который сделал ему замечание из-за некорректного поведения. Позже стало известно, что погибший являлся сотрудником полиции.

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Камила Салкымбаева
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