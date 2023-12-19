20 тысяч долларов за интимное видео требовал у бывшей девушки житель Шымкента

Полиция Шымкента задержала местного жителя по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, мужчина шантажировал бывшую сожительницу, угрожая опубликовать ее интимное видео в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 19 декабря, в полицию обратилась горожанка, рассказавшая о шантаже со стороны бывшего сожителя. По словам женщины, житель Шымкента требовал, чтобы она заплатила ему 20 тысяч долларов. В противном случае он угрожал опубликовать в Интернете интимное видео с ее участием.

Первую часть суммы – 2 млн тенге – женщина передала подозреваемому под контролем стражей порядка. Мужчину задержали с поличным при получении денег сотрудники УБОП городского ДП.





"Полицейские начали расследование. Задержанного водворили в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Ранее сообщалось, что житель Астаны заплатил двум шантажистам 33 млн тенге за то, чтобы интимное видео с его участием не появилось в Интернете.