Общество

Парень три года шантажировал бывшую девушку и получил 9 млн тенге в Уральске

Парень три года шантажировал бывшую девушку и получил 9 млн тенге в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 19:52 Фото: ДП ЗКО
В Уральске полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который на протяжении трех лет вымогал деньги у своей бывшей возлюбленной, угрожая распространить ее интимные фотографии в интернете, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО установили, что в результате угроз потерпевшая передала злоумышленнику 9 млн тенге.

"Факты вымогательства подтверждаются банковскими переводами и перепиской в мессенджере. Подозреваемый был задержан с поличным при получении очередной суммы – 150 тыс. тенге".Департамент полиции ЗКО

По данному факту возбуждено уголовное дело, а задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжаются следственные действия, ход расследования находится на контроле у руководства департамента.

Полиция напоминает: при любых фактах вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Не пытайтесь решать ситуацию самостоятельно и не поддавайтесь требованиям злоумышленников – это может лишь усугубить положение.

В другом случае сотрудники полиции ДП Туркестанской области задержали блогера из Шымкента, шантажировавшего местного предпринимателя. Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем, если тот ему не заплатит.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
