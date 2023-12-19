Нападение на алматинских полицейских во время патрулирования попало на видео

Фото: Zakon.kz

В ходе патрулирования в Алматы сотрудники дорожной службы остановили автомобиль для проверки. Молодые люди решили оказать сопротивление и напали на полицейских, сообщает Zakon.kz.

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