Нападение на алматинских полицейских во время патрулирования попало на видео
Фото: Zakon.kz
В ходе патрулирования в Алматы сотрудники дорожной службы остановили автомобиль для проверки. Молодые люди решили оказать сопротивление и напали на полицейских, сообщает Zakon.kz.
Инцидент попал на видео. На кадрах парни нецензурно ругались, а затем напали на полицейских. Одному из стражей порядка они разбили губу и нос.
"На видео запечатлен факт задержания мужчин, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции. При этом, отметим, что своими противоправными действиями четверо мужчин дали возможность сбежать водителю остановленной Toyota Camry, который, не исключено, тоже был пьян, и сел за руль в нетрезвом состоянии – а значит создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка".Пресс-служба ДП города Алматы
Как уточняется, назначена служебная проверка.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
Ранее сообщалось, что пьяный водитель напал на полицейских с ружьем в Костанайской области.
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