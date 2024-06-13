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Нападение на полицейского попало на видео в Алматинской области

Нападение на полицейского попало на видео в Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:30 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области мужчина напал на полицейского при исполнении. Его задержали, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, 12 июля при патрулировании административного участка за нарушение правил дорожных разметок была остановлена автомашина Mercedes-Benz под управлением местного жителя.

"В ходе проверки документов водителя автомашины следовавший в качестве пассажира 20-летний мужчина напал на полицейского. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту насильственных действий в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.


Сейчас полиция проводит следственные действия для выяснения обстоятельств и причин произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Шымкенте злостный нарушитель прокатил полицейского на капоте. 

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