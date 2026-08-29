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События

Более 277 кг осетровой рыбы нашли в автомобиле в Атырау

рыба, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 12:00 Фото: polisia.kz
В Атырау полицейские обнаружили в автомобиле более 277 кг рыбы осетровых пород. Двое подозреваемых задержаны, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Ipsum остановили в микрорайоне Нурсая во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Машина вызвала подозрение у сотрудников полиции.

При проверке в салоне обнаружили и изъяли 277,4 кг осетровой рыбы.

Двое подозреваемых водворены под стражу. По факту проводится досудебное расследование. Другие подробности в полиции пока не раскрывают.

Ранее трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового тунца.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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