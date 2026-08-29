Более 277 кг осетровой рыбы нашли в автомобиле в Атырау
Фото: polisia.kz
В Атырау полицейские обнаружили в автомобиле более 277 кг рыбы осетровых пород. Двое подозреваемых задержаны, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль Toyota Ipsum остановили в микрорайоне Нурсая во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Машина вызвала подозрение у сотрудников полиции.
При проверке в салоне обнаружили и изъяли 277,4 кг осетровой рыбы.
Двое подозреваемых водворены под стражу. По факту проводится досудебное расследование. Другие подробности в полиции пока не раскрывают.
Ранее трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового тунца.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript