Пассажир "ГАЗели" получил ожог в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Пассажир "ГАЗели" пострадал в дороге рядом с селом Новоямышево. В салон автомобиля вытек тосол и попал ему на ногу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, водитель вызвал скорую помощь.
Уточняется, что полицейские помогли мужчине попасть к врачам.
"Время шло, и ждать было невозможно. Рядом проезжали сотрудники полиции. Мы остановили их и попросили о помощи. Полицейские довезли пострадавшего до машины скорой помощи. Отрадно, что такие ребята служат в рядах полиции, которые с чуткостью и пониманием, со всей ответственностью относятся к своему нелегкому делу, служа обществу и закону", – рассказала одна из очевидцев.
Как пояснили в Департаменте полиции региона, патрульные и бригада "103" встретились на трассе, когда медики ехали на вызов.
Ранее сообщалось, что "ГАЗель" сгорела на трассе в ВКО.
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