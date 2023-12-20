Пассажир "ГАЗели" получил ожог в Павлодарской области

Пассажир "ГАЗели" пострадал в дороге рядом с селом Новоямышево. В салон автомобиля вытек тосол и попал ему на ногу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, водитель вызвал скорую помощь.

Уточняется, что полицейские помогли мужчине попасть к врачам.

"Время шло, и ждать было невозможно. Рядом проезжали сотрудники полиции. Мы остановили их и попросили о помощи. Полицейские довезли пострадавшего до машины скорой помощи. Отрадно, что такие ребята служат в рядах полиции, которые с чуткостью и пониманием, со всей ответственностью относятся к своему нелегкому делу, служа обществу и закону", – рассказала одна из очевидцев.

Как пояснили в Департаменте полиции региона, патрульные и бригада "103" встретились на трассе, когда медики ехали на вызов.

Ранее сообщалось, что "ГАЗель" сгорела на трассе в ВКО.