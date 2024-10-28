Трое мужчин на "Газели" застряли на трассе в Улытауской области
Фото: скриншот видео
28 октября в 60 км от села Улытау в грязи застрял автомобиль "Газель", в котором находились три человека, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели эвакуировали в ближайшее село граждан 57, 55 и 47 лет.
"К счастью, они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась", – говорится в сообщении.
Ранее спасатели Талдыкоргана помогли щенкам, оказавшимся на грани гибели.
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