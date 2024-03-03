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Пропавшего ребенка с аутистическим расстройством нашли через музыку из мультфильма

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 02:15 Фото: pixabay
В Китае пропавшего восьмилетнего ребенка с аутистическим расстройством нашли с помощью музыки из мультфильма "Свинка Пеппа". Мальчика искали более шести часов, сообщает Zakon.kz.

Поиски усложнялась тем, что в здании, где его видели до исчезновения, не работали камеры видеонаблюдения. Из-за этого полиция не могла отследить маршрут мальчика, пишет South China Morning Post.

После шести часов безрезультатных поисков офицер Сюй Хаочжан предположил, что ребенок может находиться на крыше здания и не откликаться из-за особенностей развития. Он узнал у его матери, что Лу любит мультфильм "Свинка Пеппа". Тогда он включил мелодию из мультфильма, чтобы привлечь внимание мальчика.

Вскоре полицейский услышал слабый звук и понял, что ребенок застрял между стеной и лестницей. Офицер помог вызволить его и вернуть родителям. Медицинское обследование показало, что ребенок в помощи врачей не нуждается.

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