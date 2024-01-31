В Павлодаре пожарные спасли ребенка из горящей квартиры

Десятилетнюю девочку спасли пожарные из горящей квартиры в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

По информаци ДЧС Павлодарской области, 31 января в 17:32 поступило сообщение о том, что в Павлодаре по адресу: Торайгырова, 6 в четырехкомнатной квартире на седьмом этаже горит балкон.





"На месте сотрудниками службы пожаротушения было установлено, что в квартире на балконе горят домашние вещи, мебель, макулатура и электрическая плита на общей площади 4 кв. м, также от воздействия высокой температуры в спальне оплавились натяжной потолок, пластиковая оконная рама и балконная дверь", – говорится в сообщении.

Огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 13 человек, из них четверо детей.

"Из квартиры на восьмом этаже, этажом выше от горящего балкона, звеном ГДЗС с помощью спасательного устройства (капюшона) "Фенист" по лестничному маршу была спасена девочка 2013 года рождения. Она находилась дома одна и звала на помощь спасателей. Дверь в квартиру открыла заранее. Ребенка осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф, девочка в медицинской помощи не нуждалась", – отмечается в информации.

Всего в тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 35 сотрудников. Ликвидировать горение удалось в 17:54. Причина и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске по проспекту Назарбаева в магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного дома, произошел пожар. Спасателями в целях безопасности оперативно эвакуировано восемь жителей, из них трое детей.