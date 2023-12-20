Школьники и учитель погибли на трассе: полицейские возбудили второе уголовное дело

Утром 19 декабря на трассе в Актюбинской области погибли два школьника и их учитель, которые ехали на районную олимпиаду. В полиции завели второе уголовное дело о "ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", сообщает Zakon.kz.

По данным департамента полиции, попавшая в аварию машина не была указана в заявке школы. Ее техническое состояние не проверяли. Остальные дети были на машинах, по ним школой заранее были предоставлены заявки. Дети благополучно доехали до места, передает Qoqam-media.kz.

"В организации олимпиады допущены недочеты. Эта работа возложена на районный отдел образования и школы. Для поездок на олимпиады и другие мероприятия специальных автобусов не предусмотрено. В Актюбинской области в ведении управления образования есть 148 автобусов, но они для доставки детей, которые учатся в 3 и более километрах от школы на занятия. Среди автобусов есть и арендованные, их техническое состояние находится под контролем", – сообщила Булбул Елеусинова, замакима Актюбинской области.

Второе уголовное дело возбуждено по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Как стало известно, погибшим школьникам было 15 и 16 лет. Также скончался от травм мужчина-педагог. В машине с погибшими также ехали еще трое школьников, которые получили различные травмы: ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Водитель автомобиля не пострадал.

"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Акимат Актюбинской области выражает глубокие слова соболезнования родным и близким погибших в ДТП". Пресс-служба акимата Актюбинской области

Утром 19 декабря два школьника и педагог погибли в аварии на трассе в Актюбинской области при столкновении Toyota Alphard и грузовика Volvo.