Спецоперация в Таразе: задержана 63-летняя "тетя Чели"

В Таразе сотрудники Управления по противодействию наркопреступности провели спецоперацию и ликвидировали очередную наркоточку, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы региональной полиции, в результате спецоперации была задержана жительница Тараза под псевдонимом "тетя Чели", подозреваемая в наркоторговле в особо крупном размере.

Как уточнили в ведомстве 20 декабря 2023 года, полицейские на протяжении полугода проводили негласные следственные действия по выявлению и ликвидации крупного канала сбыта наркотиков героиновой группы.

В ходе обыска по месту жительства изъяты две спичечные коробки с веществом серо-коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, вещество является героином общим весом 5,45 г (около 60 разовых доз).

Задержанная в результате спецоперации подозреваемая "тетя Чели" ранее была неоднократно судима за сбыт героина. Она на момент задержания уже отбывала наказание в виде ограничения свободы за аналогичные преступления.

Примечательно, год назад была задержана 41-летняя дочь подозреваемой под псевдонимом "Мака" также за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

"63-летняя подозреваемая, несмотря на неоднократное привлечение к уголовной ответственности, что ее дочь отбывает наказание в местах лишения свободы, не отказалась от преступного заработка. На данный момент начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК РК. Подозреваемая водворена в ИВС. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия по выявлению канала поставок наркотиков". Начальник УПН ДП Алим Бажикбаев

7 декабря 2023 года стражи порядка заявили о проведении спецоперации в Алматы. Тогда была задержана группа рэкетиров.