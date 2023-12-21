Сотрудник ДЧС предстал перед судом за игнорирование звонка о помощи

В Актобе начался судебный процесс в отношении сотрудника ДЧС, который вовремя не среагировал на звонок, поступивший в службу спасения от девочки. 13-летняя школьница только на третий раз сумела убедить оператора службы спасения в том, что она стала жертвой преступления, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказался оператор службы спасения ДЧС из Актобе.

Он не поверил 13-летней школьнице, которая в ночь на 29 марта 2023 года трижды звонила в службу спасения. Девочка была ранена, она находилась в квартире рядом с трупами родной матери и брата. В ту ночь на семью напал грабитель, который совершил двойное убийство.

Чудом выжившая в кровавой расправе девочка в течение часа пыталась вызвать экстренные службы. Но ее просьбу о помощи сначала приняли за шутку, сообщает телеканал "Астана".

"Несовершеннолетняя И. после получения ножевых ранений неоднократно осуществляла звонки в службу спасения 112 по поводу того, что ее брата убили и у нее тоже множественные ножевые ранения и то, что ее душили. Но сотрудник ДЧС Биржанов не реагировал на данные звонки и не предпринял меры для направления скорой медицинской помощи по данному адресу", – сообщила старший помощник прокурора Актюбинской области Асель Таналиева.

Потерпевшая сторона потребовала с подсудимого пять миллионов тенге в качестве морального ущерба. Сотрудника ДЧС судят по статье "Халатность". Обвиняемому может грозить до года тюрьмы.

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе нашли убитыми 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына. 13-летняя дочь погибшей выжила и ее с ножевым ранением госпитализировали. В реанимации она провела почти две недели.

Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько дней, позднее он покончил с собой в следственном изоляторе.