Принял за шутку звонок раненого ребенка: сотруднику ДЧС вынесли приговор в Актобе

В Актобе вынесли приговор сотруднику Департамента по чрезвычайным ситуациям области, который в марте 2023 года принял за шутку звонки от школьницы в службу спасения. Девочка была ранена и находилась в квартире рядом с телами родной матери и брата, которых убил грабитель, сообщает Zakon.kz.

Приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 371 ("Халатность") УК РК в отношении сотрудника ДЧС Актюбинской области огласили в суде №2 Актобе.

При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд принял во внимание наличие на иждивении подсудимого малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

"Общественная опасность халатности заключается в неисполнении и ненадлежащем исполнении лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих обязанностей, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее причинение существенного вреда здоровью потерпевшей, конституционным правам человека и охраняемым законом интересам общества. Приговором суда Б. осужден на шесть месяцев ограничения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей взыскан моральный вред на сумму миллион тенге". Пресс-служба суда №2 Актобе

Приговор суда не вступил в законную силу.

Судом установлено, что помощник оперативного дежурного ДЧС Актюбинской области в период несения службы халатно отнесся к своим функциональным обязанностям, выразившимся в ненадлежащем и несвоевременном реагировании на сообщение несовершеннолетней, позвонившей в службу "112" с просьбой оказания ей экстренной помощи.

Как установлено материалами уголовного дела, в ту ночь в квартиру, где жила несовершеннолетняя, проник грабитель, который убил мать и брата пострадавшей, а ей нанес ножевые ранения.

Сотрудник областного ДЧС передал в скорую медицинскую помощь сообщение несовершеннолетней лишь после третьего звонка, по истечении 50 минут.

"В ходе судебного разбирательства Б. не признал свою вину и показал, что первый звонок он расценил как детскую шалость. По словам подсудимого, так как первый звонок оборвался, он стал перезванивать И., но ее телефон не отвечал. После третьего звонка он выяснил у потерпевшей ситуацию и передал ее сообщение в скорую медицинскую помощь". Пресс-служба суда №2 Актобе

29 марта 2023 года в одной из квартир жилого дома в Актобе нашли убитыми 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына. 13-летняя дочь погибшей выжила и ее с ножевым ранением госпитализировали. В реанимации она провела почти две недели. Как оказалось, на семью напал грабитель, который совершил двойное убийство.

Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько дней, 29 апреля он покончил с собой в следственном изоляторе.

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Позднее стало известно, что раненая школьница в ночь на 29 марта трижды звонила в службу спасения и в течение часа пыталась вызвать экстренные службы, но оператор службы спасения ДЧС просьбу о помощи сначала принял за шутку. 21 декабря он предстал перед судом за игнорирование звонка о помощи.