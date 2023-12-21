Волк напал на людей в Карагандинской области: две женщины в больнице

Ранним утром 21 декабря на окраине Каркаралинска волк напал на людей. Две женщины находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Telegram-канала "Вечерняя Караганда", около 6:00 на окраине Каркаралинска волк напал на двух женщин.

"По данным Управления здравоохранения, в Центральную районную больницу с укусами животного обратились две женщины. У одной рана на руке, у другой пациентки множественные глубокие укусы", – говорится в сообщении.

Одна из жительниц города сфотографировала напавшего на людей волка. По-видимому, он бродил по окраине Каркаралинска вместе со стаей бродячих собак.

В ДП Карагандинской области Zakon.kz сообщили, что полиция вместе с органами ветеринарии принимают меры, чтобы ликвидировать агрессивное дикое животное. Волка пока так и не застрелили. В каком состоянии сейчас находятся потерпевшие, не уточняется.





"Многие жители Каркаралинска сегодня отказались отпускать детей в школу", – отмечает "Вечерняя Караганда".

Ранее жители одного из районов Восточно-Казахстанской области попросили возобновить отстрел волков, потому что хищники нападают на скот и заходят в села.