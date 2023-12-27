Напавший на людей волк в Карагандинской области оказался бешеным

Волк, который 21 декабря напал на людей в Каркаралинске Карагандинской области и позже был застрелен, оказался бешеным. В связи с этим в Каркаралинском районе ввели ограничения на месяц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет eKaraganda.kz 27 декабря, в акимате Каркаралинского района сообщили о введении месячных ограничений в связи с бешенством. Смертельное заболевание обнаружили у волка, который 21 декабря напал на трех женщин в Каркаралинске.

"С 27 декабря в городе вводятся ограничительные меры. Запрещается продавать мясную и молочную продукцию, проводить выставки кошек и собак и вывозить животных за пределы населенного пункта. Также будет проведена вакцинация скота и домашних питомцев против бешенства", – говорится в публикации издания.

Волка, который ранним утром 21 декабря на окраине Каркаралинска напал на людей, в том числе на беременную женщину, ликвидировали. Лабораторные анализы показали, что у животного было бешенство. После того, как факт опасного заболевания подтвердили, в Каркаралинске проведут вакцинацию домашнего скота. В городе проведут подворовой обход, чтобы проверить условия содержания животных.

Сначала сообщалось, что в результате нападения волка на людей в Каркаралинске пострадали две женщины. Впоследствии выяснилось, что он успел укусить еще одну горожанку, а также задрал несколько голов скота. Волка нашли и застрелили в тот же день.