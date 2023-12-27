Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Напавший на людей волк в Карагандинской области оказался бешеным

Напавший на людей в Карагандинской области волк оказался бешеным Фото: pixabay
Волк, который 21 декабря напал на людей в Каркаралинске Карагандинской области и позже был застрелен, оказался бешеным. В связи с этим в Каркаралинском районе ввели ограничения на месяц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет eKaraganda.kz 27 декабря, в акимате Каркаралинского района сообщили о введении месячных ограничений в связи с бешенством. Смертельное заболевание обнаружили у волка, который 21 декабря напал на трех женщин в Каркаралинске.

"С 27 декабря в городе вводятся ограничительные меры. Запрещается продавать мясную и молочную продукцию, проводить выставки кошек и собак и вывозить животных за пределы населенного пункта. Также будет проведена вакцинация скота и домашних питомцев против бешенства", – говорится в публикации издания.

Волка, который ранним утром 21 декабря на окраине Каркаралинска напал на людей, в том числе на беременную женщину, ликвидировали. Лабораторные анализы показали, что у животного было бешенство. После того, как факт опасного заболевания подтвердили, в Каркаралинске проведут вакцинацию домашнего скота. В городе проведут подворовой обход, чтобы проверить условия содержания животных.

Сначала сообщалось, что в результате нападения волка на людей в Каркаралинске пострадали две женщины. Впоследствии выяснилось, что он успел укусить еще одну горожанку, а также задрал несколько голов скота. Волка нашли и застрелили в тот же день.

Читайте также

КНБ задержал 18-летнего религиозного радикала на востоке Казахстана
КНБ: 18-летний житель ВКО задержан по подозрению в пропаганде терроризма
"Унесенные ветром": в Бурабае разбились восемь машин
"Унесенные ветром": в Бурабае разбились восемь машин
Насмерть замерзли бабушка с внучкой в Костанайской области
Насмерть замерзли бабушка с внучкой в Костанайской области
Никита Дробны
Карагандинская область Каркаралинск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: