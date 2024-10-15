Полиция Хромтау раскрыла жестокое убийство: останки жертвы найдены в морозильнике

В Актюбинской области в городе Хромтау полиция задержала двух мужчин по подозрению в убийстве и расчленении своего знакомого, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября телеканал "КТК", родные мужчины, пропавшего месяц назад, обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. В ходе расследования силовики обнаружили голову жертвы в морозильнике одного из подозреваемых.

По данным полиции, преступление произошло во время застолья, когда мужчины поссорились и убили своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело: голову спрятали в морозильнике, а другие части тела выбросили за городом.

Двое подозреваемых арестованы, им предъявлены обвинения. Суд санкционировал их содержание под стражей на два месяца. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Мужчина скончался в больнице после избиения в ночном клубе Лисаковска.