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Полиция Хромтау раскрыла жестокое убийство: останки жертвы найдены в морозильнике

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 01:59 Фото: polisia.kz
В Актюбинской области в городе Хромтау полиция задержала двух мужчин по подозрению в убийстве и расчленении своего знакомого, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября телеканал "КТК", родные мужчины, пропавшего месяц назад, обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. В ходе расследования силовики обнаружили голову жертвы в морозильнике одного из подозреваемых.

По данным полиции, преступление произошло во время застолья, когда мужчины поссорились и убили своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело: голову спрятали в морозильнике, а другие части тела выбросили за городом.

Двое подозреваемых арестованы, им предъявлены обвинения. Суд санкционировал их содержание под стражей на два месяца. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Мужчина скончался в больнице после избиения в ночном клубе Лисаковска. 

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