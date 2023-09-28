Казахстанцам напомнили о суровом наказании за лжетерроризм

Лжетерроризм – не безобидное хулиганство, а опасное преступление. В Министерстве внутренних дел рассказали, какое наказание ждет казахстанцев за такие "неудачные шутки", сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархана Разуева, в 2023 году органами внутренних дел зарегистрировано 118 уголовных дел по фактам лжетерроризма.

"По 21 уголовному делу подозреваемые установлены и задержаны. В отношении 11 лиц вынесены приговоры, они осуждены к различным видам уголовного наказания". Дархан Разуев

Стоит отметить, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет (статья 273 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

"Среди лиц, совершивших такие преступления, увеличилось количество несовершеннолетних. Так, в 2022 году за заведомо ложные сообщения об акте терроризма задержаны 12 несовершеннолетних, трое из которых осуждены к реальным уголовным наказаниям, связанным с ограничением свободы. В этом году уже задержаны 11 подростков. На сегодняшний день в отношении четырех детей дела прекращены в связи с недостижением возраста уголовного наказания. Их родители привлечены к ответственности по статье 127 Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", им наложены штрафы. Но в отношении остальных детей расследование продолжается". Дархан Разуев

Спикер уточняет, что именно бесконтрольное посещение детьми интернет-ресурсов влияет на это.

"Имеются случаи, когда дети, состоящие в различных деструктивных группах, попадают под влияние неизвестных лиц, которые заставляют их передавать свои анкетные данные, номера телефонов, адреса электронных ящиков и от их имени начинают рассылать вот эти заведомо ложные сообщения. Поэтому я еще раз хочу обратиться к родителям с просьбой, чтобы они контролировали нахождение своего ребенка в интернете, какие они посещают сайты и какими ресурсами увлекаются, в каких сообществах, группах состоят". Дархан Разуев

К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

"Заведомо ложные сообщения о террористических угрозах наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают наши силы и средства. То есть экстренные службы, которые вынуждены выезжать на такие ложные вызовы, отвлекаются от реальных преступлений и происшествий". Дархан Разуев

Как заключил Разуев, такие преступления не остаются безнаказанными.

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