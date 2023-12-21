Жителя Уральска подозревают в раскладке наркотиков с магнитами

Наркополицейскими ДП ЗКО в поселке Деркул задержан 27-летний житель Уральска. При обыске у него обнаружены 20 zip-пакетов с магнитами и мефедроном, общим весом – 20,5 гр., сообщает Zakon.kz.

В Уральске задержан закладчик, который использовал магниты

Как пишет пресс-служба ДП региона, мужчина пояснил, что свертки он крепил к трубам или разбрасывал по земле. Так, наркопотребители, используя металлические вещи, могли найти вещества.

Задержанный водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что наркотики через продуктовые магазины продавали в Уральске и Актобе.