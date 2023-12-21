Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жилой комплекс с уже проданными квартирами сносят в Актау

снос ЖК в Актау Фото: pixabay
Жители Актау, купивший квартиры в жилом комплексе, который пошел под снос, попытались преградить дорогу спецтехнике. По словам чиновников, застройщику давали целый год, чтобы получить все необходимые разрешения. Но он этого не сделал, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, люди требуют отменить решение суда о сносе.

"Наши требования, чтобы акимат и наш суд предоставил, дал отсрочку по времени застройщикам, привести документы в норму, в порядок, как положено. И соответственно, все стопроцентно жильцов, когда достоят дом, чтобы мы могли вселиться и у нас не было никаких проблем с эксплуатацией дома".Ерхан Марымбаев

Дом находится в приморском жилом массиве поселка Умирзак. Многие дольщики говорят, мечтали жить поближе к воде. А о том, что ЖК строится без документов, они не знали. Причем некоторые внесли деньги уже после решения суда о сносе. Заплатили от 5 до 10 млн тенге. Просто так расставаться с мечтой и большими деньгами люди не намерены. Они попытались помешать сносу.

Отмечается, что на место даже пришлось вызывать полицию. Чиновники же непреклонны. Говорят, незаконная застройка создает большую нагрузку на коммунальные сети. В городе выявили уже 28 подобных зданий. 4 из них снесли.

"В декабре 2022 года мы провели внеплановую проверку с управлением. В то время был построен только один этаж. Тогда мы установили, что это незаконно, наложили соответствующий штраф и дали предписание прекратить строительство. Мы также дали предписание на оформление документов. На сегодняшний день данный предприниматель не получил никаких разрешительных документов. Наши предписания не исполнены". Руководитель Управления ГАСК Мангистауской области Даурен Утепкали

Ранее сообщалось, что в Алматы снесли жилой комплекс KHAN.

Читайте также

расследование
Жительница Актобе заявила о намеренном затягивании расследования гибели ее дочери
расследование
Жителя Уральска подозревают в раскладке наркотиков с магнитами
миграционная полиция, Бангладеш
Из Казахстана депортировали троих граждан Бангладеш
Елена Беляева
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: