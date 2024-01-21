Чудом остались живы: провалившихся под лед подростков спасли в Кызылорде

В Кызылординской области полицейские спасли двух подростков, провалившихся под лед, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, во время обхода территории реки Сырдарья стражи порядка заметили тонущих детей.

"Сотрудники управления специализированной службы охраны незамедлительно принялись спасать тонущих с помощью арканов. Вытащив их из ледяной воды, полицейские вызывали скорую помощь и передали детей родителям", – говорится в сообщении.

Оказалось, что подростки, играясь, вышли на лед, но он не выдержал их веса.14-летний мальчик провалился под лед. 15-летняя девочка попыталась помочь ему, но тоже оказалась в воде.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Атырауской области. Вечером 25 декабря 2023 года полицейские пришли на помощь женщине, провалившейся под лед, и мужчине, пытавшемуся ее спасти.