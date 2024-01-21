Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чудом остались живы: провалившихся под лед подростков спасли в Кызылорде

Чудом остались живы: провалившихся под лед подростков спасли в Кызылорде Фото: pixabay
В Кызылординской области полицейские спасли двух подростков, провалившихся под лед, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, во время обхода территории реки Сырдарья стражи порядка заметили тонущих детей.

"Сотрудники управления специализированной службы охраны незамедлительно принялись спасать тонущих с помощью арканов. Вытащив их из ледяной воды, полицейские вызывали скорую помощь и передали детей родителям", – говорится в сообщении. 

Оказалось, что подростки, играясь, вышли на лед, но он не выдержал их веса.14-летний мальчик провалился под лед. 15-летняя девочка попыталась помочь ему, но тоже оказалась в воде. 

Ранее аналогичная ситуация произошла в Атырауской области. Вечером 25 декабря 2023 года полицейские пришли на помощь женщине, провалившейся под лед, и мужчине, пытавшемуся ее спасти.

Читайте также

Искали скот: мужчина и подросток заблудились в степи из-за бурана на западе Казахстана
Мужчина и подросток заблудились в степи из-за бурана на западе Казахстана
Диана Абдуллаева
Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
комплексы Искандер
Ситуация в Украине: Минск получил от РФ комплексы "Искандер", в ВСУ опасаются завозить истребители F-16
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
В собственность Казахстана перешли восемь гидротехнических сооружений
В собственность Казахстана перешли восемь гидротехнических сооружений
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: