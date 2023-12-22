В Абайской области нашли тело мальчика, который провалился под лед

Спустя 3 часа с момента провала ребенка под лед, добровольцы из числа местного населения обнаружили тело малыша, сообщает Zakon.kz.

Чтобы найти ребенка с места падения вниз по течению реки вручную делались лунки.

Тело ребенка находилось в 75 метрах от места падения подо льдом, сообщили в полиции.



Полицейские попросили граждан не рисковать жизнью и не выходить на лед.

По информации пресс-службы ДП Абайской области, в 12:54 22 декабря участковый инспектор полиции Урджарского района сообщил, что в селе Таскескен пятилетний мальчик провалился под лед. Ребенок играл со своим сверстником на неокрепшем льду реки Каракол, расположенной на окраине села.

"В панике рядом находившийся ровесник побежал ко взрослым просить помощь. Очевидцы позвонили участковому, который незамедлительно выехал на место происшествия, параллельно вызывая спасателей. Поиски ребенка продолжаются", – сообщили в полиции области.

В этом году морозы пришли в регион поздно, поэтому толщина льда на реках и озерах сейчас составляет не более трех сантиметров.