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Полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед в Атырауской области

Полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед в Атырауской област, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 23:09 Фото: pixabay
Женщина провались под лед в в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 5 марта на берегу реки Шарон Курмангазинского района женщина провалилась под лед и стала звать на помощь.

"Призыв о помощи услышали проезжавшие мимо стражи порядка. Инспекторы службы патрульной полиции Курмангазинского районного отдела полиции Шынтас Алисултан и Батыржан Бакытулы вытянули 32-летнюю женщину на берег и оказали первую медицинскую помощь", – говорится в сообщении. 


В полиции добавили, что из-за потепления лед на реке истончился. В ведомстве предупредили, что выход на лед в это время года очень опасен.

3 февраля 2024 году сообщалось о другом случае. Провалившегося в колодец верблюда спасли на Байконуре. 

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