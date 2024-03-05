Полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед в Атырауской области

Женщина провались под лед в в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 5 марта на берегу реки Шарон Курмангазинского района женщина провалилась под лед и стала звать на помощь.

"Призыв о помощи услышали проезжавшие мимо стражи порядка. Инспекторы службы патрульной полиции Курмангазинского районного отдела полиции Шынтас Алисултан и Батыржан Бакытулы вытянули 32-летнюю женщину на берег и оказали первую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.





В полиции добавили, что из-за потепления лед на реке истончился. В ведомстве предупредили, что выход на лед в это время года очень опасен.

3 февраля 2024 году сообщалось о другом случае. Провалившегося в колодец верблюда спасли на Байконуре.