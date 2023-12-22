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В Алматы автобус въехал в группу людей, есть погибшие

В Алматы автобус въехал в группу людей, есть погибшие Фото: очевидцев
22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли трое человек, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП с неуправляемым автобусом произошло на проспекте Райымбека в Алматы вечером 22 декабря.

Пассажирский автобус въехал в толпу людей у остановки общественного транспорта. Погибли трое человек, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Корреспондент Zakon.kz находится на месте происшествия.

По информации департамента полиции Алматы, пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя. За рулем автобуса была женщина, которая от удара потеряла сознание и управление над транспортом.

"Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК. Назначена экспертиза".  пресс-служба Департамента полиции города Алматы


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