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Общество

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 18:14 Фото: akorda.kz
Сегодня, 28 апреля 2025 года, в Алматы автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали пассажиры, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления здравоохранения города на запрос уточнили, что в городские стационары были доставлены 10 пострадавших.

"Семь взрослых были направлены в Центральную городскую клиническую больницу, трое детей – в Центр детской неотложной медицинской помощи", – подчеркнули врачи.

Также сказано, что всем пострадавшим проведены необходимые обследования.

"После оказания медицинской помощи они были отпущены домой с рекомендациями наблюдения в поликлинике по месту жительства".Пресс-служба Управления здравоохранения Алматы

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 18:14
Автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус в Алматы

24 апреля 2025 года казахстанцам напомнили, что все граждане являются участниками дорожного движения. Поэтому, соблюдение безопасности на дороге – общая ответственность.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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