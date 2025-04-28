Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы

Фото: akorda.kz

Сегодня, 28 апреля 2025 года, в Алматы автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали пассажиры, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления здравоохранения города на запрос уточнили, что в городские стационары были доставлены 10 пострадавших. "Семь взрослых были направлены в Центральную городскую клиническую больницу, трое детей – в Центр детской неотложной медицинской помощи", – подчеркнули врачи. Также сказано, что всем пострадавшим проведены необходимые обследования. "После оказания медицинской помощи они были отпущены домой с рекомендациями наблюдения в поликлинике по месту жительства". Пресс-служба Управления здравоохранения Алматы Материал по теме Автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус в Алматы 24 апреля 2025 года казахстанцам напомнили, что все граждане являются участниками дорожного движения. Поэтому, соблюдение безопасности на дороге – общая ответственность.

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