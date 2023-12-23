Шестерых соседский детей вызволила из горящего дома жительница Шымкента

Жительница Шымкента Марина Гафарова увидела из окна своего дома пожар, а затем услышала крики о помощи детей, оказавшихся заблокированными в доме, и решила им помочь, сообщает Zakon.kz.

Гафарова разбила стекло, вбежала внутрь охваченного огнем дома соседей, и вызволила шестерых несовершеннолетних. За героизм женщину наградили спасатели, пишет otyrar.kz.



У самой Марины 4 детей. Говорит, когда увидела огонь выбежала из дома босиком, преодолела трехметровый забор. А когда заметила в доме газовый баллон, позвала на помощь мужа.

"Я услышала плач детей и выбежала, у нас дома очень близко расположены друг к другу. В доме был газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту", – сказала Гафарова.

Отмечается, что пожар произошел в ночь на 16-е декабря. Мать уложила детей спать в арендованном доме, а сама отлучилась. В этот момент началось возгорание. К счастью, детей удалось спасти. Оказалось, что оставленные без присмотра малыши, не спали, а играли с огнем.

"Женщина проявила героизм, спасая из этого дома шестерых несовершеннолетних детей. Причина пожара – неосторожное обращение детей с огнем", – сказал замначальника ДЧС г. Шымкента Еркин Отаргалымулы.

Как уточняется, в Шымкенте надеются, что Марина получит высшую награду спасателей – медаль за отвагу на пожаре. Во всяком случае, все документы уже направлены в министерство. Правда, сама женщина уверена: так на ее месте поступил бы любой.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте мужчина, прикованный к коляске, погиб при пожаре.