Женщине, спасшей из пожара шестерых детей, вручат квартиру
Благодаря мужественному поступку Марины, шестеро несовершеннолетних детей остались живы после пожара, а все шымкентцы были впечатлены ее героизмом.
Фото: пресс-службы акимата Шымкента
Аким города поблагодарил спасшую чужие жизни женщину за ее подвиг.
Фото: пресс-службы акимата Шымкента
Он пообещал поддержать Марину Гафарову, которая сама является матерью четверых детей и в данное время испытывает некоторые жизненные трудности.
Фото: пресс-службы акимата Шымкента
В ближайшее время героине Шымкента вручат ключи от 4-х комнатной квартиры из числа вновь строящегося жилья. Квартиру женщине предоставят за счет помощи и поддержки спонсоров.
Фото: пресс-службы акимата Шымкента
Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 декабря. В соседнем жилом доме в Кайнарбулаке Марина заметила всполохи пламени, и бросилась на помощь несмотря на то, что ее собственная жизнь была в опасности. Она разбила окно и вытащила детей из густого дыма.
За мужество и отвагу многодетную мать М. Гафарову рекомендовали к награждению Министерством по чрезвычайным ситуациям.