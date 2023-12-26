Женщине, спасшей из пожара шестерых детей, вручат квартиру

Сегодня аким Шымкента Габит Сыздыкбеков побывал в доме Марины Гафаровой, которая спасла от страшной смерти шестерых детей.

Благодаря мужественному поступку Марины, шестеро несовершеннолетних детей остались живы после пожара, а все шымкентцы были впечатлены ее героизмом.

Фото: пресс-службы акимата Шымкента

Аким города поблагодарил спасшую чужие жизни женщину за ее подвиг.

Фото: пресс-службы акимата Шымкента

Он пообещал поддержать Марину Гафарову, которая сама является матерью четверых детей и в данное время испытывает некоторые жизненные трудности.

Фото: пресс-службы акимата Шымкента

В ближайшее время героине Шымкента вручат ключи от 4-х комнатной квартиры из числа вновь строящегося жилья. Квартиру женщине предоставят за счет помощи и поддержки спонсоров.

Фото: пресс-службы акимата Шымкента

Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 декабря. В соседнем жилом доме в Кайнарбулаке Марина заметила всполохи пламени, и бросилась на помощь несмотря на то, что ее собственная жизнь была в опасности. Она разбила окно и вытащила детей из густого дыма.

За мужество и отвагу многодетную мать М. Гафарову рекомендовали к награждению Министерством по чрезвычайным ситуациям.