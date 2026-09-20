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Происшествия

Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы

Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 23:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы на Северном кольце, напротив торгового центра "Рахат", произошло тройное ДТП с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, а также грузовика Volvo, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Toyota Camry и грузовик двигались по Северному кольцу в южном направлении, когда водитель Camry по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt.

Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 23:35

Фото: Zakon.kz

От удара Cobalt отбросило на бетонный отбойник, после чего автомобиль вернулся на проезжую часть.

Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 23:35

Фото: Zakon.kz

Toyota Camry, в свою очередь, столкнулась с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo и оказалась под его прицепом.

Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 23:35

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства выезда Camry на встречную полосу пока устанавливаются.

Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 23:35

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали семь человек – все они находились в двух легковых автомобилях. Пострадавших госпитализировали.

Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 23:35

Фото: Zakon.kz

Из-за ДТП движение по центральным полосам Северного кольца в обоих направлениях перекрыто, на участке образовался сильный затор.

Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 23:35

Фото: Zakon.kz

На месте работают экстренные службы и оформляется авария. Пожарные также прибыли из-за угрозы возгорания автомобилей и продолжают дежурство.

Ранее сообщалось, что легковушка насмерть сбила шестилетнего ребенка во дворе в Экибастузе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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