Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы
По предварительным данным, Toyota Camry и грузовик двигались по Северному кольцу в южном направлении, когда водитель Camry по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt.
От удара Cobalt отбросило на бетонный отбойник, после чего автомобиль вернулся на проезжую часть.
Toyota Camry, в свою очередь, столкнулась с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo и оказалась под его прицепом.
Обстоятельства выезда Camry на встречную полосу пока устанавливаются.
В результате аварии пострадали семь человек – все они находились в двух легковых автомобилях. Пострадавших госпитализировали.
Из-за ДТП движение по центральным полосам Северного кольца в обоих направлениях перекрыто, на участке образовался сильный затор.
На месте работают экстренные службы и оформляется авария. Пожарные также прибыли из-за угрозы возгорания автомобилей и продолжают дежурство.
Ранее сообщалось, что легковушка насмерть сбила шестилетнего ребенка во дворе в Экибастузе.