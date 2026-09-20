Семь пострадавших и огромная пробка: что произошло на Северном кольце в Алматы

В Алматы на Северном кольце, напротив торгового центра "Рахат", произошло тройное ДТП с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, а также грузовика Volvo, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Toyota Camry и грузовик двигались по Северному кольцу в южном направлении, когда водитель Camry по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt.