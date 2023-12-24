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Кровля частично обвалилась в новом жилом комплексе в Талгаре

обрушение кровли Фото: скриншот видео
24 декабря в социальной сети распространилось видео о том, что в микрорайоне Жана в Талгаре с нового жилого комплекса под тяжестью снега рухнули балки, сообщает Zakon.kz.

В результате ЧП никто не пострадал.

"Позор застройщикам, посмотрите! Что было бы, если бы на голову ребенку упало?" – спрашивает автор ролика.

Жители Талгара теперь намерены призвать к ответу чиновников. Хотят, чтобы специалисты проверили качество постройки. Уверяют, дом новый, построен по госзаказу и сдан в эксплуатацию меньше года назад.


В свою очередь в акимате района заявили, что уже ведутся восстановительные работы.

"Из-за сильных снегопадов и образования льда на крыше произошло частичное обрушение водостока и карниза здания. К счастью, никто не пострадал в этом происшествии. Безопасность прежде всего. Мы настоятельно рекомендуем всем быть внимательными и осторожными вблизи строительных объектов, особенно в зимний период. Погодные условия могут создавать непредсказуемые риски. Текущие меры: по информации, подрядчик объекта, ТОО "Гунн Строй Сервис", уже приступил к восстановительным работам", – говорится в сообщении.

Также в акимате сказали, что жильцы 60-квартирного дома платить за ремонт не будут.

"Допустим, этот жилой дом введен в эксплуатацию в 2020 году, и ремонтные работы подрядчик выполнит бесплатно. Мы благодарны за понимание. Мы считаем важным держать общественность в курсе подобных событий. Такая информация помогает повысить осведомленность о безопасности и предотвратить возможные негативные последствия. Будьте внимательны и заботьтесь о своей безопасности!" – резюмировали в акимате.

Между тем люди возмущены ситуацией. В комментариях они пишут, что покупали квартиры в этом доме в ипотеку по программе "7-20-25" и не ожидали, что столкнутся с такими проблемами в первые же годы проживания.


Ранее сообщалось, что в Риддере ремонтировали теплотрассу, а повредили жилой дом.

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Елена Беляева
Алматинская область Талгар Талгарский район
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