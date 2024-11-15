Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Карагандинской области авто вылетело в кювет: погибли 7 человек

В Карагандинской области авто вылетело в кювет: погибли 7 человек, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:06 Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Сегодня утром, 15 ноября 2024 года, на трассе Алматы – Екатеринбург в Карагандинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На месте трагедии скончались семь человек, сообщает Zakon.kz.

В региональной пресс-службе Департамента полиции (ДП) уточнили, что водитель Toyota Alphard, по предварительным данным, из-за гололеда не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет.

"Водитель и его 6 пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. Еще одна 12-летняя пассажирка госпитализирована".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Полицейские просят водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим".Пресс-служба ДП Карагандинской области

На днях в Астане столкнулись два переполненных автобуса. Тогда пострадали двое пассажиров.

Читайте также

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос
Спасатели в Жетысуской области вызволили мужчину из снежного плена
Спасатели потушили пожар
В хозяйственной постройке Семея чуть не сдетонировали газовые баллоны
Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара
На станции в Шымкенте дотла сгорел автотранспорт
Анастасия Московчук
ДТП Карагандинская область ДТП 2024 год Автодороги Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: