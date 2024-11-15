В Карагандинской области авто вылетело в кювет: погибли 7 человек

Сегодня утром, 15 ноября 2024 года, на трассе Алматы – Екатеринбург в Карагандинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На месте трагедии скончались семь человек, сообщает Zakon.kz.

В региональной пресс-службе Департамента полиции (ДП) уточнили, что водитель Toyota Alphard, по предварительным данным, из-за гололеда не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет.

"Водитель и его 6 пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. Еще одна 12-летняя пассажирка госпитализирована". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Полицейские просят водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим". Пресс-служба ДП Карагандинской области

На днях в Астане столкнулись два переполненных автобуса. Тогда пострадали двое пассажиров.