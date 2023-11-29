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Незаконный оборот криптовалюты на 95 млн тенге выявили в Карагандинской области

Незаконный оборот криптовалюты на 95 млн тенге выявили в Карагандинской области Фото: pixabay
Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении жителя региона, который вел незаконную предпринимательскую деятельность с использованием криптовалюты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 29 ноября, в Карагандинской области местного жителя подозревают в незаконном предпринимательстве с оборотом цифровых активов через криптовалютную биржу.

По версии следствия, подозреваемый через криптобиржу Binance незаконно продавал криптовалюту с кошелька своего сына. При этом ни у него самого, ни у его родственника не было лицензии на проведение обменных операций в качестве юридического лица. С 2020 года по февраль 2023-го мужчина таким образом заработал 205 тыс. долларов (около 95 млн тенге).

В отношении мужчины начали досудебное расследование. Подробности дела в АФМ пока не разглашают.

Ранее гражданин России пошел под суд в Костанае за создание сайта, через который он незаконно продал криптовалюту на 3,9 млрд тенге.

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