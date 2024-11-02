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Почти миллион отдали жители Туркестанской области за гранты и дешевое золото из Алматы

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 16:51 Фото: polisia.kz
Жительницу Кентау подозревают сразу в пяти фактах мошенничества. По версии полиции, она выманивала деньги у знакомых, обещая дешевое золото из Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Выяснилось, что подозреваемая, войдя в доверие к знакомой, пообещала привезти золотые изделия из Алматы по низким ценам и выманила 160 тысяч тенге. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

Вскоре выяснилось, что женщину подозревают еще в четырех подобных махинациях, связанных с мошенничеством. Обещая потерпевшим помощь в получении безвозмездного гранта, она взяла с каждого около 200 тысяч тенге.

Общий ущерб составил около 900 тысяч тенге. В настоящее время в отношении ее проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Казахстане активизировались мошенники, обещающие за определенную плату оформить военный билет без прохождения службы.

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