Почти миллион отдали жители Туркестанской области за гранты и дешевое золото из Алматы

Жительницу Кентау подозревают сразу в пяти фактах мошенничества. По версии полиции, она выманивала деньги у знакомых, обещая дешевое золото из Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Выяснилось, что подозреваемая, войдя в доверие к знакомой, пообещала привезти золотые изделия из Алматы по низким ценам и выманила 160 тысяч тенге. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

Вскоре выяснилось, что женщину подозревают еще в четырех подобных махинациях, связанных с мошенничеством. Обещая потерпевшим помощь в получении безвозмездного гранта, она взяла с каждого около 200 тысяч тенге.

Общий ущерб составил около 900 тысяч тенге. В настоящее время в отношении ее проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Казахстане активизировались мошенники, обещающие за определенную плату оформить военный билет без прохождения службы.