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Крупный пожар вспыхнул в магазине в Кокшетау

огнеборцы Фото: скриншот видео
25 декабря в 16:55 на пульт "101" поступило телефонное сообщение о том, что в Кокшетау, по улице Қызылжар 10/1, произошел пожар в магазине "Свой", сообщает Zakon.kz.

По прибытию к месту пожара огнеборцы обнаружили горение магазина на общей площади 280 кв. м.

"На месте пожара работают 36 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС Акмолинской области. Пожар локализован в 18:40, проводится работа по ликвидации пожара. Для уточнения причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Жертв и пострадавших нет.

Как уточняется, пожар ликвидирован.

Ранее, 24 декабря, в 03:35 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в городе Есике Енбекшиказахского района на пересечении улиц Фрунзе и Алматинская разгорелся крупный пожар.

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Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Кокшетау
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