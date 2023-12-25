Крупный пожар вспыхнул в магазине в Кокшетау

Фото: скриншот видео

25 декабря в 16:55 на пульт "101" поступило телефонное сообщение о том, что в Кокшетау, по улице Қызылжар 10/1, произошел пожар в магазине "Свой", сообщает Zakon.kz.

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