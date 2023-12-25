Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Столкновение грузовиков в Актюбинской области привело к трагедии

авария Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Утром 25 декабря на автодороге Самара – Шымкент произошла смертельная авария. Недалеко от поселка Аралтогай Айтекебийского района столкнулись два грузовика Volvo и Merсedes, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Диапазон" cо ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области, от столкновения автомашина Volvo загорелась.

Водитель Volvo, житель Туркестанской области, от полученных травм скончался на месте, а водителя автомашины Merсedes и пассажира Volvo госпитализировали в ЦРБ Айтекебийского района.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в массовой аварии в Алматы.

Читайте также

штраф
Главу УОЗ Мангистау наказали за то, что подчиненный не представил декларацию об активах
двухдверное воздушное судно
Падение самолета расследуют в Павлодаре
огнеборцы
Крупный пожар вспыхнул в магазине в Кокшетау
Елена Беляева
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
Экс-директор Погранслужбы КНБ Дархан Дильманов получил тюремный срок
Экс-директор Погранслужбы КНБ Дархан Дильманов получил тюремный срок
Может ли работодатель выплачивать зарплату в конверте, если на карту сотрудника наложен арест
Может ли работодатель выдавать зарплату наличными, если на карту сотрудника наложен арест
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: