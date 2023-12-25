Столкновение грузовиков в Актюбинской области привело к трагедии
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Утром 25 декабря на автодороге Самара – Шымкент произошла смертельная авария. Недалеко от поселка Аралтогай Айтекебийского района столкнулись два грузовика Volvo и Merсedes, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Диапазон" cо ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области, от столкновения автомашина Volvo загорелась.
Водитель Volvo, житель Туркестанской области, от полученных травм скончался на месте, а водителя автомашины Merсedes и пассажира Volvo госпитализировали в ЦРБ Айтекебийского района.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в массовой аварии в Алматы.
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