Непогода на большей части Казахстана ожидается 26 декабря

Синоптики предупредили казахстанцев о резкой смене погоды на большей части территории страны и в столице, сообщает Zakon.kz.

В Астане 26 декабря ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

В Акмолинской области в Казгидромете прогнозируют ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, ночью на севере, западе, в центре области. Днем на большей части области порывы 23-28 м/с, на севере, западе, в центре области временами 30 м/с и более. Ожидаются метель, гололед.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области – туман. Ветер юго-западный, на большей части области порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами 23-28 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на западе, севере области – сильный снег, метель. На юге, востоке области – гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, на большей части области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

В Костанае ожидаются сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на севере, западе, юге области, днем на большей части области порывы 23-28 м/с, на севере, западе, юге области временами 30 м/с и более.



В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.



В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.



В Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области временами 30 м/с и более.



На севере Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области – туман. Ветер юго-западный, на большей части области порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Жезказгане ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



В центре, на востоке, западе Кызылординской области ожидается гололед. На востоке области – туман. Ветер южный, на севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В Кызылорде ночью и утром ожидается гололед. Ветер южный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



"Ночью и утром на севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед, днем на севере, востоке области – низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед", – сообщают синоптики.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах – гололедица.

На севере Павлодарской области ожидаются туман, гололед, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодаре днем ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.



На западе, юге Актюбинской области ожидаются туман, гололед. Ночью на востоке области – метель. Ветер западный с переходом на южный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, на западе, юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром в Актау ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.



"Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре области – туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью порывы 23 м/с. Ночью и утром в Шымкенте ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с". РГП "Казгидромет"

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью и утром на западе, севере области – гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Уральске синоптики прогнозируют туман. Ночью и утром – гололед.



Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Семее днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке, юго-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, в горных районах Жетысуской области временами ожидается туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

В Кокшетау ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.



На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на севере, западе, юге области, днем на большей части области порывы 23-28 м/с, на севере, западе, юге области временами 30 м/с и более.

Ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 26-28 декабря 2023 года.