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В Алматы отменили обвинение по делу об убийстве 13-летнего подростка в массовой драке

В Алматы отменили обвинение по делу об убийстве 13-летнего подростка в массовой драке Фото: скриншот с видео
Суд назначил повторное расследование по делу об убийстве подростка во время массовой драки в январе 2023 года в Алматы в результате которого умер 13-летний мальчик, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv ранее главным подозреваемым был назван 18-летний парень. Однако, на сегодняшнем заседании стало известно об отмене обвинения за недостаточностью доказательств.

"В соответствии с требованиями статьи 321 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в досудебном расследовании у нас были очевидные обстоятельства. Сейчас возникает вопрос об ответственности других лиц. В связи с этим, уважаемый суд, прошу перейти к предварительному расследованию, если никто не против", - сказал на суде прокурор Айбар Казезов.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в январе 2023 года. В результате от ножевого удара погиб 13-летний подросток.


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Елена Вебер
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