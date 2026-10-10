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Происшествия

Двое подростков погибли после жестокой драки в Алматы – на скамье подсудимых шесть человек

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 00:50 Фото: pexels
В Алматы начался процесс по делу о массовой драке, в результате которой погибли два подростка. На скамье подсудимых сразу шесть человек, в их числе – несовершеннолетние. Предполагаемым преступникам от 17 до 21 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт телеканала КТК, трагедия случилась ночью 30 апреля. По словам родных, конфликт между парнями начался в компьютерном клубе. А уже на улице словестная перепалка переросла в массовую драку.

Во время потасовки двое 17-летних подростков получили ножевые ранения. Их госпитализировали, но спасти не смогли. Родственники погибших заявляли: причиной конфликта, вероятно, стало вымогательство.

Дела о гибели двух парней рассматриваются раздельно. Суд ознакомился с первым из них – по факту убийства Динмухамеда Есенгельды. Один фигурант проходит по статье "Убийство", второго подозревают в грабеже, остальных обвиняют в хулиганстве.

Кроме того, трое подсудимых уже пять месяцев находятся под стражей, еще трое – под домашним арестом.

"Мы заявили ходатайство о соединении уголовного дела в одно производство. Случай-то один, драка была в одном месте, они тесно взаимосвязаны. Целесообразно рассмотреть в одном производстве. Почему? Потому что будут допросы свидетелей. Они по нашему делу могут проходить как свидетели", – говорит адвокат, Мейрман Шекеев.

Ранее сообщалось, что полицейский погиб после конфликта с посетителем кафе на востоке Казахстана.

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Канат Болысбек
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