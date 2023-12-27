30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области
Как сообщили в Устюртском государственном природном заповеднике, погибших лебедей-шипунов нашли сотрудники 21 декабря. Об этом пишет InAktau со ссылкой на пресс-службу заповедника.
Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника
Специалисты заповедника, выехавшие на место, взяли пробы с туш погибших птиц и на данный момент проводят необходимые исследования в лаборатории, чтобы установить причины гибели лебедей.
Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника
О факте гибели лебедей сотрудники заповедника доложили в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.
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