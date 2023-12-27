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30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области

30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника
Тушки 30 лебедей-шипунов нашли на берегу озера Караколь в Мангистауской области. Экологи выясняют причины массовой гибели птиц, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Устюртском государственном природном заповеднике, погибших лебедей-шипунов нашли сотрудники 21 декабря. Об этом пишет InAktau со ссылкой на пресс-службу заповедника.


30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области

Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника


Специалисты заповедника, выехавшие на место, взяли пробы с туш погибших птиц и на данный момент проводят необходимые исследования в лаборатории, чтобы установить причины гибели лебедей.


30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области

Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника


О факте гибели лебедей сотрудники заповедника доложили в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

Ранее блогер и общественник Азамат Сарсенбаев спас от смерти замерзающего птенца фламинго.

Мария Мельникова
Мангистау Мангистауская область
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