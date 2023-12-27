30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области

Тушки 30 лебедей-шипунов нашли на берегу озера Караколь в Мангистауской области. Экологи выясняют причины массовой гибели птиц, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Устюртском государственном природном заповеднике, погибших лебедей-шипунов нашли сотрудники 21 декабря. Об этом пишет InAktau со ссылкой на пресс-службу заповедника.





Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника





Специалисты заповедника, выехавшие на место, взяли пробы с туш погибших птиц и на данный момент проводят необходимые исследования в лаборатории, чтобы установить причины гибели лебедей.





Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника





О факте гибели лебедей сотрудники заповедника доложили в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

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