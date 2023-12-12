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Казахстанский блогер спас замерзающего фламинго

Казахстанский блогер спас замершего фламинго Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Птенец фламинго застрял в снегах в районе Каражанбаса. К нему на помощь пришел общественник Азамат Сарсенбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом блогер рассказал на своей странице в Instagram 11 декабря 2023 года.

Затем Сарсенбаев поделился подробностями о том, как выхаживает его.

"Благо у меня в морозилке завалялись креветки, сибас, сазан и карась. Закину все эти морепродукты в блендер, смешаю с водой и покормлю, пусть хоть один из нас почувствует себя гурманом".Азамат Сарсенбаев

В продолжении активист отметил, что отвезет птицу к ветеринару.

"Если нам повезет, и стая все еще будет находиться в Караколе, то отпущу его к собратьям. В противном случае, придется ухаживать за ним до наступление весны…"Азамат Сарсенбаев

Уже 12 декабря Сарсенбаев опубликовал видео, на кадрах которого фламинго находится в ванной и ест из тазика.

"Когда-нибудь видели как питаются фламинго? Птенец за ночь окреп, сейчас с удовольствием уплетает измельченную морковь и креветки разбавленную простой питьевой водой. То что он начал есть, уже хороший знак, значит он не болен".Азамат Сарсенбаев

Ранее, 9 декабря 2023 года, блогер разместил видео со стаей фламинго.

"В этом году фламинго чуть запоздали по времени перелета. Никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве".Азамат Сарсенбаев

В сентябре 2023 года Азамата Сарсенбаева обвинили в гибели фламинго после съемки с дрона на уникальном озере Караколь. Сам активист заявил, что пернатые умирают от столкновения с линиями электропередач.

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