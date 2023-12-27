Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спасатели Восточно-Казахстанской области проводят спуск лавин

Спасатели, лавина, ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Специалисты филиала "Казселезащита" следят за изменением погоды, а также определяют, есть ли лавинная опасность. На данный момент на горных склонах в Восточно- Казахстанской области скопилось 50-70 см снега, это составляет критическую отметку, сообщает Zakon.kz.

На данный момент спуски произведены на автодорогах "Усть-Каменогорск–Таргын-Самарское","Усть-Каменогорск-Алтай". По данным ДЧС ВКО, в результате 8-ми взрывных работ спущено 12 900 м³ снега.

спасатели, ДЧС, лавина

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Спровоцировать сход лавин может падение снежного козырька, подрезание снежного склона лыжниками, громкие крики, катание со склонов. Методики прогноза схода лавин построены на сравнении текущих и прогнозируемых значений снежно-метеорологических характеристик с критическими значениями. В области объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности. Для своевременного реагирования мы организовали превентивные меры и спустили опасные снежные массы", - отметил руководитель филиала "Казселезащиты" ВКО Советбек Станбеков.

Контроль на опасных участках будет осуществляться до конца лавиноопасного периода.

    ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" рекомендуют:

    • Учитывать прогноз погоды, выходя на маршрут.
    • Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре.
    • О погодных условиях можно узнать в мобильном приложении "Дармен".
    • Не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток.
    • Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.
    • При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.
    спасатели, лавина, ДЧС

    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

    Ранее Алматинцы заявляли о том, что 15 октября на Шымбулаке сошла снежная лавина. Однако позже стало известно, по сообщению представителя горно-лыжного курорта, что инцидент произошел в Медеуском районе, левое плечо ледника Туюксу.

    Читайте также

    полиция, сауна, задержание
    Притон под видом сауны накрыли полицейские на трассе Шымкент – Ташкент
    нападение
    Стая бездомных собак напала на подростка в Алматинской области
    полиция, наркотики, задержание
    Наркотики на 11 млн тенге нашли в стиральной машине полицейские Жамбылской области
    Николай Ежелев
    МЧС РК Восточно-Казахстанская область
    Следите за новостями zakon.kz в:
    google news yandex news
    Поделиться
    Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
    Все
    Сутки
    Неделя
    Месяц
    Год
    В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
    В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
    Похолодание вновь ожидается в Казахстане
    Похолодание вновь ожидается в Казахстане
    Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
    Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
    Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
    Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
    Будьте в тренде!
    Включите уведомления и получайте главные новости первым!

    Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

    Подпишитесь на наши уведомления!
    Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
    Сообщите об ошибке на странице
    Ошибка в тексте: