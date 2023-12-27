Спасатели Восточно-Казахстанской области проводят спуск лавин

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Специалисты филиала "Казселезащита" следят за изменением погоды, а также определяют, есть ли лавинная опасность. На данный момент на горных склонах в Восточно- Казахстанской области скопилось 50-70 см снега, это составляет критическую отметку, сообщает Zakon.kz.

На данный момент спуски произведены на автодорогах "Усть-Каменогорск–Таргын-Самарское","Усть-Каменогорск-Алтай". По данным ДЧС ВКО, в результате 8-ми взрывных работ спущено 12 900 м³ снега. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО "Спровоцировать сход лавин может падение снежного козырька, подрезание снежного склона лыжниками, громкие крики, катание со склонов. Методики прогноза схода лавин построены на сравнении текущих и прогнозируемых значений снежно-метеорологических характеристик с критическими значениями. В области объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности. Для своевременного реагирования мы организовали превентивные меры и спустили опасные снежные массы", - отметил руководитель филиала "Казселезащиты" ВКО Советбек Станбеков. Контроль на опасных участках будет осуществляться до конца лавиноопасного периода. ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" рекомендуют: Учитывать прогноз погоды, выходя на маршрут.

Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре.

О погодных условиях можно узнать в мобильном приложении "Дармен".

Не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток.

Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.

При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Ранее Алматинцы заявляли о том, что 15 октября на Шымбулаке сошла снежная лавина. Однако позже стало известно, по сообщению представителя горно-лыжного курорта, что инцидент произошел в Медеуском районе, левое плечо ледника Туюксу. Читайте также Притон под видом сауны накрыли полицейские на трассе Шымкент – Ташкент Стая бездомных собак напала на подростка в Алматинской области Наркотики на 11 млн тенге нашли в стиральной машине полицейские Жамбылской области

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