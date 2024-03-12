Лавины взрывами спустили в горах в Восточно-Казахстанской области
Фото: pixabay
Лавины взрывами спустили 12 марта в горах в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, в районе Алтай проведено пять профилактических спусков снежных лавин.
"Общий объем сошедшей массы составил 11000 куб.м. Лавины полностью перекрыли дорогу. Пострадавших и разрушений нет. В 15:30 проезд обеспечен. Использовано 300 кг взрывчатого материала", – говорится в сообщении.
10 марта стало известно, что в горах Алматинской области возможен сход лавин.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript