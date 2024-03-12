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Лавины взрывами спустили в горах в Восточно-Казахстанской области

Лавины взрывами спустили в горах в Восточно-Казахстанской области , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 18:14 Фото: pixabay
Лавины взрывами спустили 12 марта в горах в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК,  в районе Алтай проведено пять профилактических спусков снежных лавин.

"Общий объем сошедшей массы составил 11000 куб.м. Лавины полностью  перекрыли дорогу. Пострадавших и разрушений нет. В 15:30 проезд обеспечен. Использовано 300 кг взрывчатого материала", – говорится в сообщении.

10 марта стало известно, что в горах Алматинской области возможен сход лавин. 

Диана Абдуллаева
Восточно-Казахстанская область
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