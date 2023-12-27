Стая бездомных собак напала на подростка в Алматинской области

Фото: скриншот видео

Нападение на подростка стаи бездомных собак попало на видео и распространилось в Казнете. Как выяснилось, ЧП произошло в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: