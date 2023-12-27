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Стая бездомных собак напала на подростка в Алматинской области

нападение Фото: скриншот видео
Нападение на подростка стаи бездомных собак попало на видео и распространилось в Казнете. Как выяснилось, ЧП произошло в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных zhest_kz_official, видно, как огромная свора кидается на парня. Спастись ему удается, только запрыгнув на крышу одного из автомобилей.

В районном акимате прокомментировали инцидент.

"Будем проводить мероприятия по отлову безнадзорных животных. Бригада уже выехала на место", – цитирует Astana TV пресс-службу акимата Талгарского района Алматинской области.

11 декабря по соцсетям разлетелось обращение зоозащитников. Неравнодушные алматинцы просили "спасти" собак из неутепленных клеток местного отлова.

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