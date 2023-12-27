Тело мужчины с тяжкими травмами нашли в Алматинской области

Фото: Instagram/ile.police

26 декабря в дежурную часть Илийского РУП поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка Отеген батыр обнаружено тело 40-летнего местного жителя с тяжкими телесными повреждениями, сообщает Zakon.kz.

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