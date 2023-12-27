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Законодательство РК

Тело мужчины с тяжкими травмами нашли в Алматинской области

расследование Фото: Instagram/ile.police
26 декабря в дежурную часть Илийского РУП поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка Отеген батыр обнаружено тело 40-летнего местного жителя с тяжкими телесными повреждениями, сообщает Zakon.kz.

Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в ЕРДР Илийского РУП по ч.1 ст.99 УК РК Убийство.

"В ходе проведенных сотрудниками Илийского РУП оперативно-розыскных мероприятий, по "горячим следам" были установлены и задержаны двое подозреваемых 1993 и 2007 г.р., которые дали признательные показания". Управление полиции Илийского района

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемые в порядке ст.131 УПК РК водворены под стражу.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области нашли тело полицейского.

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