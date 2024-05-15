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Автомобиль взорвался напротив школы в Алматинской области

автомобиль вспыхнул рядом со школой, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 22:03 Фото: Instagram/gres_big_family
15 мая в 18:16 на линию 101 пункта связи части поселка Отеген батыра ПЧ-8 поступило сообщение о загорании автомашины по ул. Рыскулбекова, сообщает Zakon.kz.

Между тем в социальных сетях распространилась информация о том, что автомобиль буквально взорвался рядом со школой №24.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС Алматинской области.

По прибытии спасатели установили, что произошло загорание моторного отсека автомашины марки Volkswagen Passat на площади 1 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

"Ликвидация до прибытия пожарного подразделения. В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве четырех сотрудников и одной единицы техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в районе кладбища в Акмолинской области.

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