Автомобиль взорвался напротив школы в Алматинской области
Фото: Instagram/gres_big_family
15 мая в 18:16 на линию 101 пункта связи части поселка Отеген батыра ПЧ-8 поступило сообщение о загорании автомашины по ул. Рыскулбекова, сообщает Zakon.kz.
Между тем в социальных сетях распространилась информация о том, что автомобиль буквально взорвался рядом со школой №24.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС Алматинской области.
По прибытии спасатели установили, что произошло загорание моторного отсека автомашины марки Volkswagen Passat на площади 1 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
"Ликвидация до прибытия пожарного подразделения. В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве четырех сотрудников и одной единицы техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в районе кладбища в Акмолинской области.
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