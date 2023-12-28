Экологи обследовали воздух возле потушенного "Каратурун Южный"

Специалисты департамента экологии Мангистауской области взяли пробы воздуха возле потушенного на днях месторождения "Каратурун Южный", который горел более полугода. Результаты показали норму по выбросам, сообщает Zakon.kz.

На место крупнейшего пожара, где пламя полыхало более полугода, экологи выехали на следующий день после полной ликвидации огня. Специалисты отметили, что изливов воды на месте нет, также подтвердили, что огонь полностью потушен, пишет InAktau.

"26 декабря специалистами департамента осуществлен выезд на указанную территорию, где были взяты пробы атмосферного воздуха возле скважины и санитарно-защитной зоны. В результате превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено". Пресс-служба департамента экологии Мангистауской области

В ведомстве отметили, что планируют провести на месте повторную проверку, которая станет внеплановой.

Экологи напомнили, что сразу после начала пожара на месторождении, 9 июня 2023 года, специалисты выезжали на место и делали замеры. Тогда, согласно результатам замеров, было установлено превышение предельно допустимых концентрации по загрязняющему веществу метан – 2540 мг/м3. Также с началом пожара началось загрязнение земельных ресурсов.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области





Ранее стало известно, что полыхавший более полугода пожар на месторождении нефти в Мангистауской области, "Каратурун Южный" ликвидировали 25 декабря. По результатам расследования стало известно, что субподрядная организация ТОО "Заман Энерго" не обеспечила надлежащий уровень контроля технологического процесса строительства скважины.

Местные экологи назвали пожар, который на тот момент полыхал более пяти месяцев, экоцидом.